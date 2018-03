Wieder auf der Erfolgsspur! Stadlober in Lahti 6.

Österreichs Langlauf-Aushängeschild Teresa Stadlober hat in ihrem ersten Rennen nach ihrem Fauxpas im Olympiarennen über 30 Kilometer, als sie auf Medaillenkurs falsch abgebogen war, ihre starke Form prolongiert. Die 25-Jährige belegte am Sonntag im 10-km-Weltcupbewerb von Lahti in der klassischen Technik den starken sechsten Rang. Der Sieg ging an die Finnin Krista Parmakoski.