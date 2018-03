Abt feiert in Mexiko 1. deutschen Formel-E-Sieg!

Der Audi-Pilot setzte sich am Samstag (Ortszeit) in Mexiko City vor dem Briten Oliver Turvey (GBR/NIO) und dem Schweizer Sebastien Buemi (Renault) durch. In der Gesamtwertung liegt nach 5 von 14 Rennen weiter Ex-Formel-1-Pilot Jean-Eric Vergne (FRA/Techeetah) voran.