Massenschlägerei mit Eisenstange und Holzlatten!

30 Personen waren in der Nacht auf Sonntag in eine Massenschlägerei vor dem Welser Lokal „Feeling“ in Oberösterreich verwickelt! Nicht nur Fäuste, auch Eisenstangen und Holzlatten kamen zum Einsatz. Ein Türsteher und ein Gast wurden bei der wilden Rauferei ernsthaft verletzt. Nun versucht die Polizei herauszufinden, was den Wirbel ausgelöst hatte.