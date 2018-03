Ofner als Vierte erneut stark - Limbacher Fünfte

Bei Ofner überwog die Freude

Das letzte Saisonrennen geht am 17. März in Megeve über die Bühne. Trotz des knapp verpassten Podests überwog bei Ofner die Freude. "Das große Finale war eine extrem enge Angelegenheit, aber obwohl es heute nicht ganz für das Stockerl gereicht hat, bin ich extrem zufrieden mit den Rängen drei und vier an diesem Wochenende. Ich habe hier in beiden Rennen gute Aktionen gezeigt und bin so Ski gefahren, wie ich mir das vorstelle."