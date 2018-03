Jetzt wird es endlich wieder wärmer

Am Montag kommt nur im Westen tagsüber ein wenig die Sonne hervor. Überall sonst ist es meist trüb durch Wolken, Nebel oder Hochnebel. Zudem ist vor allem an der Alpensüdseite sowie am Nachmittag und Abend dann auch im Südosten und Osten mit etwas Regen oder Schneefall zu rechnen. Die Schneefallgrenze liegt im Südwesten zwischen 800 und 1000 Metern, stellenweise besteht hier Glatteisgefahr. Im Südosten und Osten schneit es noch bis in tiefe Lagen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd. Die Frühtemperaturen sind wieder kalt bei minus sieben bis plus drei Grad, die Tageshöchstwerte erreichen minus zwei bis plus zwölf Grad. Weiterhin bleibt es im Osten am kältesten.