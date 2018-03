Irischer Tanz für den guten Zweck

Shows wie „Riverdance“ oder „Lord of the Dance“ haben so manche Kindheit geprägt. Auch jene von Christine Affenzeller. Fasziniert von dem irischen Tanz, begann sie selbst damit. Über zehn Jahre lang trainierte sie, nahm international an Turnieren teil. Dort lernte die gebürtige Oberösterreicherin Selina Scherler kennen, die ebenfalls Turnier-Teilnehmerin war.