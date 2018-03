WAHNSINN! Hirscher holt zum 7. Mal Gesamtweltcup

Unfassbar, außerirdisch, irre – Marcel Hirscher hat sich zum siebenten Mal in Folge zum großen Triumphator im Gesamtweltcup gekrönt! Der Salzburger liegt nach seinem Sieg im Kranjska-Gora-Slalom am Sonntag in der Gesamtwertung 289 Punkte vor dem Norweger Henrik Kristoffersen, der in der Saison-Finalphase allerdings nur noch zwei von sechs Rennen in Angriff nehmen wird. Alle anderen Konkurrenten sind rechnerisch bereits aus dem Rennen. Zum „Drüberstreuen“ holte der 29-jährige Ski-Superstar auch die kleine Kristallkugel für die Slalom-Wertung – zusammen mit der Riesentorlauf-Kugel vom Samstag macht das in Summe drei (!) Kristallkugeln innerhalb von 24 Stunden und damit insgesamt die Nummern 15, 16 und 17!