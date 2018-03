„Es gibt ja zum Glück so viele Bank-Filialen“

Nun 269 Punkte voran

Nur die Entscheidung im Gesamt-Weltcup, wo der Salzburger unmittelbar vorm Gewinn der siebenten Trophäe in Folge steht, ist zumindest bis heute aufgeschoben. Weil sein einziger Konkurrent Kristoffersen nur mehr drei Rennen fahren kann (in Abfahrt und Super-G fehlen ihm die nötigen FIS-Punkte) – und 269 Zähler hinter Hirscher liegt. „Deswegen ist die Freude auch noch nicht so ausgelassen. Ich brauche noch ein paar Punkte. Es geht weiter, ich bleibe fokussiert“, hatte Hirscher nach seinem 56. Weltcupsieg schon den heutigen Slalom im Kopf. Wo er sich – für viele überraschend – mit einem „Top-5-Platz“ zufrieden gibt. „Na klar schaut man in so einer Situation auch auf den Gesamt-Weltcupstand. Darum muss ich mir anschauen, ob ich wirklich voll durchziehe. Ich habe ja ein paar Stunden Zeit zum Überlegen.“