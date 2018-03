Amstetten und Graz verteidigen Cup-Titel!

Die Steirerinnen gewannen am Samstag in ihrer Heimhalle gegen SG VB NÖ Sokol/Post mit 3:0 (20,22,18). Der UVC war das einzige Team im Final Four, das im nur mit heimischen Spielerinnen ausgetragenen Cup keine Umstellungen vornehmen musste, da nur Österreicherinnen im Kader stehen. So präsentierten sich die Grazerinnen gegen den 25-fachen Cupsieger aus Niederösterreich als kompaktere Mannschaft. Für Sokol/Post gibt es am 10. März mit ihren Legionärinnen im AVL-Halbfinale die Chance zur Revanche.