Gestohlene Rucksäcke über WhatsApp geortet

Zwei Skiurlauber (30, 34) aus Oberösterreich stahlen am späten Freitagabend in einem Apres-Ski-Lokal in Obertauern den Rucksack einer 42-Jährigen, ebenfalls aus Oberösterreich. Diese hatte das Teil nur kurz aus den Augen gelassen. Im Rucksack befanden sich unter anderem zwei Handys und eine Geldbörse. Mittels WhatsApp konnte die Frau und ihr Bekannter die Handys orten. Die zwei Diebe saßen offenbar bereits in einem Taxi, das sie zu ihrer Pension in Obertauern bringen sollte. Die Polizei stoppte den ahnungslosen Chauffeur. Die Diebe mussten den Rucksack aushändigen und wurden im Anschluss angezeigt.