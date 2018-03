Napoli erleidet schweren Dämpfer im Titelkampf!

Der SSC Napoli hat am Samstag einen schweren Dämpfer im Titelkampf der italienischen Serie A hinnehmen müssen. Zu Hause unterlag die Elf von Maurizio Sarri der AS Roma mit 2:4 (1:2) und liegt bei einem Spiel mehr nur noch einen Punkt vor Juventus Turin an der Tabellenspitze. Der späte Treffer von Paulo Dybala (93.) beim 1:0-Sieg Juventus Turins über Lazio Rom war damit doppelt wertvoll.