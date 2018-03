Mit Auto gegen Baum geprallt

In Elixhausen geriet am Samstag gegen 11.00 Uhr eine 19-jährige Lenkerin mit ihrem PKW auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen dort stehenden Baum. Die junge Frau wurde mit Verletzungen von der Rettung in das UKH Salzburg gebracht. Am PKW entstand Totalschaden. Aufgrund der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung kam es zu einer kurzzeitigen Totalsperre der Landesstraße.