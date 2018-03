Pinzgauer Lokalbahn fährt ins digitale Zeitalter

Bereits um das Jahr 1889 gab es die ersten Pläne. Kaiser Franz Josef I. brachte schließlich den Bau der Pinzgaubahn auf Schiene, unterzeichnete 1896 die entsprechende Urkunde. Feierliche Eröffnung war schließlich zwei Jahre später.

Zwei Personenzüge waren anfänglich auf der Schmalspur-Strecke zwischen Zell am See und Krimml im Einsatz, ein Zug übernahm dabei auch den Güterverkehr. Hauptsächlich für den Transport von Holz und landwirtschaftlichen Gütern. Schon damals waren die berühmten Wasserfälle in Krimml ein allseits beliebtes Ausflugsziel.