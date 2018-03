Rock-Gagen für Kinder

Vorbild für Helminger war und ist dabei George Harrison: der Ex-Beatle organisierte 1971 sein „Concert for Bangla Desh“ – also stand heuer wieder das Motto „A Tribute to George Harrison“ an. „Auch bei uns sollte es nur ein Konzert sein, jetzt gingen wir ins elfte Jahr“, freute sich Helminger. Der die Musiker-Gagen wieder für den guten Zweck verwendet, dieses Mal für das Salzburger Kinderschutzzentrum. „Wir haben im Vorjahr 30-jähriges Bestehen gehabt“, lobt Zentrums-Leiter Peter Trattner die Musiker-Initiative. „Jeder finanzielle Hilfe tut uns gut!“