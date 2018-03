Sportlich zum Marterle

Minus 14 Grad und Sonnenschein. „Los geht’s!“ Ulli Eder gibt das Tempo vor. Denn die 26-Jährige ist nicht nur attraktiv, sondern auch super-sportlich: „Wir gehen hinauf zum Marterle, der höchstgelegenen Wallfahrtskirche Österreichs.“ Unsere Tour startet oberhalb von Rangersdorf im Mölltal und führt durch Wälder und über Almböden hinauf zur Kirche, die sich in 1861 Metern Höhe am Südhang der Sadniggruppe befindet. „Ich bin oft hier oben und ich genieße es immer wieder“, verrät die Bergwanderführerin, welche beruflich die Gäste des Hotels Gartnerkofel am Nassfeld in die Natur führt. „Ich bin außerdem ausgebildete Yogalehrerin und möchte im Sommer hier oben Yoga am Berg anbieten“, verrät Ulli, die mit ihrem Wissen über die Natur und die Bergwelt sowie ihrer sympathischen Art die Gäste begeistert.