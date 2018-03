1:1! Kein Sieger im Duell Hasenhüttl vs. Stöger

Vor 42.558 Zuschauern in der ausverkauften Leipziger Red Bull Arena gingen die Hausherren durch Jean-Kevin Augustin in der 28. Minute in Führung, ehe Marco Reus (39.) noch vor der Pause ausglich. Bei Leipzig standen ab der Einwechslung von Stefan Ilsanker in der 66. Minute drei Österreicher am Platz. Konrad Laimer und Marcel Sabitzer spielten durch.