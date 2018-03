Austria feiert beim Letsch-Debüt wichtigen Sieg!

Gegen ebenfalls nicht von Erfolgserlebnissen verwöhnte Wolfsberger startete die Austria wie von Letsch angekündigt. Die Hausherren störten den Spielaufbau der Pfeifenberger-Elf früh, Holzhauser agierte im Mittelfeld deutlich offensiver als noch unter Thorsten Fink. Der WAC verbuchte in den ersten zehn Minuten zwar schon drei Eckbälle, war aber in erster Linie beschäftigt, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Nach einer verunglückten Kopfballrückgabe von Daniel Offenbacher hätte die Austria bereits vorlegen müssen: Alexander Kofler parierte aber gegen Lucas Venuto (13.). Fünf Minuten später war die Austria-Führung perfekt: Nach einem Foul von Igor an Prokop verwertete Holzhauser aus etwas mehr als 20 Metern mit seinem starken linken Fuß unhaltbar für Kofler.