Arnautovic mit West Ham bei Swansea zerlegt!

Liverpool verbesserte sich dann später am Abend zumindest vorerst auf Rang zwei. Die "Reds" kamen zu einem 2:0-Heimsieg über Newcastle und liegen derzeit einen Punkt vor Rekordmeister Manchester United, der am Montag bei Crystal Palace antritt. Auf Spitzenreiter Manchester City, am Sonntag daheim gegen Chelsea im Einsatz, fehlen Liverpool 15 Zähler. Mohamed Salah brachte die Gastgeber in der 40. Minute in Führung und scorte damit in seinem siebenten Spiel in Folge. Der Ägypter hält im Moment bei 32 Saison-Toren in allen Bewerben. Für den Endstand sorgte Sadio Mane in der 55. Minute.