Mann onanierte im Zug Richtung Kufstein

Am Samstag um 7 Uhr Morgens soll sich der Vorfall ereignet haben. Eine Frau gab bei der Polizei an, sie habe ab Jenbach einen Mann wahrgenommen, der sich in unmittelbarer Nähe der Frau selbst befriedigt habe. Dies habe er auch über einen längeren Zeitraum fortgesetzt. Die Frau sei in Kufstein aus dem Zug gestiegen, der Mann sei weiter gefahren.