Hyundai i30 N: Beachtlicher Krawallkompakter

Wo die Liebe hinfährt

Im Innenraum merkt man: Es wurde mehr Liebe in Fahrwerk und Antrieb als in einen hochwertigen Innenraum gesteckt. Das Plastik fasst sich nicht gut an, die Anmutung ist einfach billig und bis auf die beiden blauen Tasten am Lenkrad sowie die unauffälligen Sportsitze nicht sportlicher als in einem ganz normalen Hyundai i30. Ein bisschen Emotion wäre angebracht. Nüchtern betrachtet ist aber alles gut bedienbar, das Display ideal im Sichtbereich, die Klimaregulierung nicht im Touchscreen versteckt und der Schaltknauf liegt richtig gut in der Hand.