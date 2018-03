Acoustic Lakeside: Festivalpässe werden vergeben

Tickettour umfasst neun Stationen:

Bereits diese Woche startet die Tickettour. „Unsere Tour umfasst neun Stationen in ganz Österreich. Pro Person können maximal zwei Pässe erworben werden“, so Raphael Pleschounig, Obmann des Vereins Acoustic Lakeside. In Kärnten sind die beliebten Festivalpässe diesen Donnerstag ab 19 Uhr in der Klagenfurter Vertigo Music Bar und am Sonntag ab 14 Uhr im Villacher Kulturhofkeller erhältlich.