Ulbing holt 1. Weltcup-Podestplatz im Parallel-RTL

Snowboarderin Daniela Ulbing hat am Samstag in Kayseri ihren allerersten Podestplatz in einem Weltcup-Parallel-Riesentorlauf erreicht! Die Kärntnerin fuhr eine starke Qualifikation und sicherte sich somit stets den besser zu fahrenden roten Kurs. Nach einem Ausrutscher im Mittelteil musste sich die 20-Jährige lediglich Olympiasiegerin Ester Ledecka im Halbfinale um 0,24 Sekunden geschlagen geben.