Illegale Tricks: Getarntes Spiel mit dem Glück

Immer wieder schwirren die Jäger des illegalen Glücksspiels aus und statten berüchtigten Lokalen einen Besuch ab. So geschehen etwa auch am vergangenen Sonntag in Innsbruck, wo im Zuge einer neunstündigen „Aktion scharf“ gleich fünf einschlägige Betriebe behördlich dichtgemacht wurden. In drei Lokalen – allesamt konzessioniert, also legal – seien illegale Spielgeräte eingesetzt worden. Aber keine klassischen, sondern spezielle Umschaltautomaten, wie sie polizeiintern so schön genannt werden.