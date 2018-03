Nach spektakulärer Flucht: Serbe wieder in Haft

Der Zugriff der oberösterreichischen Zielfahnder erfolgte am Samstag, um 11.35 Uhr, in Bregenz. Der am 5. Februar spektakulär aus dem 2. Stock des Schärdinger Krankenhauses entflohene 43-jährige Serbe wurde in der Wohnung eines Verwandten aufgestöbert. Er war offenbar so überrascht von dem Zugriff, dass er bei der Festnahme keinerlei Widerstand leistete.

Der wegen Betruges verurteilte Straftäter wurde vorübergehend in die Justizanstalt Feldkirchen eingeliefert, soll aber schon bald wieder zurück nach Oberösterreich transportiert werden.