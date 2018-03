Mutter mit Flinte getötet: Einweisung droht

Von der U-Haft in die Klinik

Bis zum 11. Jänner befand sich der Landwirt in der Justizanstalt in U-Haft. Aufgrund des Gutachtens des Wiener Neuro-Psychiaters Wolfgang Soukop wurde er zur „vorläufigen Anhaltung“ in die Christian-Dopper-Klinik verlegt - seither sitzt er dort. Laut dem Gutachter stand W. unter dem Einfluss einer seelischen und geistigen Abartigkeit, daher ist er nicht zurechnungsfähig