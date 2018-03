SV Ried erreicht beim FC Liefering nur ein 1:1

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Ried wesentlich aktiver und hatte einige gute Gelegenheiten. Stürmer Thomas Fröschl, der bereits am Mittwoch gegen Rapid zwei Chancen vergeben hatte, traf in der 69. Minute das Lattenkreuz. Gleich mit der nächsten Aktion schoss Julian Wießmeier per Seitfallzieher an die Stange. In der 86. Minute vergab der eingewechselte Balakiyem Takougnadi die Möglichkeit zum 2:1.