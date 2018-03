Snowboarder Douschan im Weltcup starker Zweiter

Ulbing unterlag Ledecka knapp

Stark präsentierte sich auch die 20-jährige Daniela Ulbing beim Parallel-Riesentorlauf in der Türkei: Nach Platz zwei in der Qualifikation endete ihr Erfolgslauf erst im Semifinale, wo sie sich wegen einem Ausrutscher kanpp der Doppel-Olympiasiegerin Ester Ledecka (Tsch) geschlagen geben musste. Im Duell um Platz drei setzte sich Daniela gegen die Russin Ekaterina Tudegesheva durch und feierte damit ihren ersten Podestplatz in dieser Disziplin: "Ich habe sehr lange auf meinen ersten Podestplatz im Riesentorlauf und mein erstes Podium in dieser Saison warten müssen. Daher ist die Freude über diesen dritten Rang sehr groß. Ich bin echt happy, wie ich mich heute präsentiert habe.“ Ina Meschik landete auf Platz elf, bei den Herren wurde Alex Payer Achter.