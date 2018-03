Dadic: Statt Silber-Feier mit dem Papa im Spital

Warum Ivi ihr Silber am Freitag zurückgeben musste

Die Silber-Feier sollte dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag nachgeholt werden. Was auch etwas Gutes hatte. Alle vier Österreicher hatten dann ihre Wettkämpfe bei der WM beendet – und Ivi hatte dann endlich auch ihre Medaille selbst in den Händen. Denn nach der Siegerehrung hatte sie ihr Edelmetall wieder abgeben müssen, damit ihr Name in das Silberstück eingraviert werden konnte. Erst am Samstagnachmittag lag dann das „fertige“ Silber für sie bereit. Die erst fünfte Medaille in der Geschichte der Hallen-WM für Österreich.