Pannenhelfer heben zusammen mit Flugrettern ab

„Derzeit werden die Fluggeräte in Deutschland aufgebaut. Die Lackierung ist fertig. Die Hubschrauber werden gerade mit dem medizinischen Equipment aufgerüstet“, erzählt Jank. So werde man in Zukunft Patienten mit einem Körpergewicht von bis zu 250 Kilogramm fliegen können, bislang seien es an die 120 Kilogramm gewesen. Des Weiteren sei das hochmoderne Fluggerät nachtflugtauglich, verfüge über ein großes Platzangebot und sei mit einer Rettungswinde ausgestattet, mit der auch alpine Einsätze bewältigt werden können. Auch der Transport von Intensivpatienten zwischen Kliniken sei möglich.