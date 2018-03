Klagenfurt ist um Weltmarktführer reicher

Wer sagt, dass sich erfolgreiche IT-Riesen nur an der Westküste der USA niederlassen? Dynatrace, ein 2005 in Linz gegründetes Software-Unternehmen mit weltweit 1700 Mitarbeitern, fühlt sich auch an der Ostküste des Wörthersees wohl. Am Mittwoch wurde das neue Büro im Klagenfurter Lakeside Park eröffnet.