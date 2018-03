Arzt nach Unfall auf Seychellen in Lebensgefahr

Schock und Betroffenheit in Ärzte- und Patientenkreisen in Oberösterreich: Milan C., Facharzt für Unfallchirurgie am UKH Linz, verunglückte beim vermeintlichen Traumurlaub auf den Seychellen schwer, wurde bereits am Linzer Uni-Campus notoperiert. „Wir sind alle in Sorge um unseren Kollegen“, bangt neben der Familie auch der ärztliche Leiter des UKH, Klaus Katzensteiner.