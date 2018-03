Zwei Jahre auf Urteil gewartet

„Dass Behörden nicht gerade auf Zack sind, ist mir aus eigener Erfahrung bekannt. Aber eine Bearbeitungsdauer von zwei Jahren in einem Verwaltungsstrafverfahren wegen Falschparken überrascht selbst mich“, sagt der Betroffene. Für ihn steht fest: „Würde man in der Privatwirtschaft so arbeiten, könnte eine Firma wohl rasch zusperren!“