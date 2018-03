Ski Cross: Katrin Ofner bei Weltcup in Russland 3.

In der Gesamtwertung ist ebenfalls Ofner als Neunte beste Österreicherin, auch der vorletzte Saisonbewerb geht am Sonntag in Miass über die Bühne. Bei den Herren schieden Adam Kappacher (9.), Thomas Zangerl (12.) und Johannes Aujesky (13.) jeweils im Viertelfinale aus. Christoph Wahrstötter und Robert Winkler fehlen in Russland wegen ihren Sturzverletzungen von den Winterspielen. Im ersten Bewerb siegte der Schweizer Jonas Lenherr.