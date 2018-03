ÖSV-Doppelsieg beim Cross-Bewerb in La Molina

Auch Douschan war nach seinem zweiten Platz sichtlich zufrieden: "Ich bin total happy über meinen ersten Podiumsplatz. Wenn mir Paul Berg im großen Finale in der dritten Kurve nicht hinten aufs Brett gefahren wäre und ich dadurch an Schwung verloren hätte, wäre vielleicht sogar noch mehr möglich gewesen. Aber ich will wirklich nicht jammern, sondern mich einfach nur über dieses Top-Resultat freuen", meinte der 28-jährige Kärntner. Der Niederösterreicher Jakob Dusek feierte ebenfalls ein kleines Erfolgserlebnis. Der 21-Jährige qualifizierte sich für das Viertelfinale und holte als 15. sein bisher bestes Weltcup-Resultat. Julian Lüftner, der als vierter Österreicher in das 32er-Finale eingezogen war, kam in der Auftaktrunde zu Sturz und belegte schlussendlich Rang 26.