Frauenvolksbegehren: „Teilzeit oft eine Falle“

Die hohe Teilzeitquote ist ein Grund dafür, dass Frauen deutlich weniger verdienen als Männer. Grabner-Niels Mitstreiterin Marie-Luise Pokorny-Reitter – einst SPÖ-Stadträtin in Innsbruck – verweist auf den jüngsten Gleichstellungsbericht des Landes: „Die Teilzeitquote ist in Tirol mit rund 52 Prozent besonders hoch. Das wirkt sich natürlich auf das Einkommen aus und auf die Absicherung im Alter.“ Pokorny-Reitter rechnet vor, „dass je nach verwendeten Kategorien die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen 21 bis 46 Prozent ausmachen“. Auch bei gleichen Jobs in gleichen Branchen und bei gleichen Wochenstunden komme immer noch ein Unterschied von 14 Prozent heraus, legt Grabner-Niel nach. Ein Unterschied, der durch nichts zu rechtfertigen sei.