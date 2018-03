Falstaff: Mühltalhof bestes Restaurant in OÖ

Freude am Traunsee und bei Essig´s in Linz

Freuen darf sich auch Lukas Nagl in Traunkirchen. Der Küchenchef vom Bootshaus das Traunsee wurde um zwei Punkte auf 94 Zähler aufgewertet. Ebenfalls zwei Punkte mehr am Konto hat „Krone“-Kolumnist Georg Essig mit seinem Essig’s in Linz (nun 93). Beste Frau: Elisabeth Grabmer (94 Punkte) mit ihrer Waldschänke in Grieskirchen.