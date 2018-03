Unfall mit Schneepflug - fünf Jugendliche verletzt

Eine kurze Unaufmerksamkeit – und schon war´s passiert: Als er mit seinem Auto in Haag am Hausruck von der B 141 in eine Seitenstraße einbog, übersah ein 17-jähriger Lenker einen entgegenkommenden Schneepflug, krachte gegen dessen Schaufel. Der jugendliche Lenker sowie seine vier mitfahrenden Freunde wurden verletzt, der Wagen ist Totalschaden.