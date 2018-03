Betrachter wird zum Mitspieler

Dieses Eingreifen in den „heiligen“ Kunst-Betrieb gestaltet sich bei Grübl auf unterschiedlichste Weise und reicht von Fotografie, über Film bis hin zur Performance. Eine Vielfältigkeit, die nun auch die Jury überzeugte: „Sein Werk ist eigenständig, facettenreich und von intelligentem Humor geprägt. Er schafft Objekte und Installationen, in denen sich immer etwas bewegt oder etwas zu hören ist; er setzt Fotografie und Film ein – vor allem, um seine Performances und Aktionen zu dokumentieren. Manfred Grübl hinterfragt in seinen Arbeiten das Kunst-System – und andere Systeme – in technischer und sozialer Hinsicht“, urteilten Berthold Ecker (Kurator für aktuelle Kunst am Wien Museum), Künstlerin Julie Hayward, die den Preis ebenfalls schon einheimste, sowie Gabriele Spindler von der Oberösterreichischen Landesgalerie. Natürlich zeigten sich die Juroren auch von den anderen sieben Positionen beeindruckt. Die Werke von Alexandra Baumgartner, Heinrich Dunst, Jakob Gasteiger, Eva Grubinger, Kathi Hofer, Sigrid Kurz, Christian Schwarzwald und natürlich Manfred Grübl kann man noch bis 24. März am Waagplatz in Augenschein nehmen.