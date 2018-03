Althaus gelang Revanche - ÖSV in Rasnov nicht top

Katharina Althaus hat am Samstag den wegen Schlechtwetters nur in einem Durchgang ausgetragenen Skisprung-Weltcup in Rasnov für sich entschieden. Die Deutsche wies nur 0,3 Punkte Vorsprung auf Saisondominatorin Maren Lundby (NOR) auf, die bei Olympia vor ihr triumphiert hatte. Dritte wurde mit Weltmeisterin Carina Vogt eine weitere Deutsche. Den Österreicherinnen gelang kein Top-Ten-Platz.