450 Kilo schwerer Skidoo stürzt auf Fünfjährigen

Der Liftangestellte und zwei Zeugen des Unfalls hoben den Skidoo an, um den Fünfjährigen aus seiner misslichen Lage zu befreien. Das Kind wurde zunächst an Ort und Stelle ärztlich betreut und in weiterer Folge zur Beobachtung ins Kinderkrankenhaus nach Kempten in Bayern gebracht. Dieses durfte der Fünfjähriger nach kurzer Zeit wieder verlassen, informierte die Polizei.