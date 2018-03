Vierter Auswärtssieg in Serie für Toronto & Pöltl

Die Toronto Raptors mit dem Wiener Jakob Pöltl in ihren Reihen haben erstmals in dieser Saison vier Auswärtssiege in Serie in der National Basketball Association (NBA) gefeiert. Mit einem 102:95 (im Video) bei „Angstgegner“ Washington Wizards in der Nacht auf Samstag (MEZ) behaupteten sie auch souverän ihre Führung in der Eastern Conference.