Tirol: 72 Mill. Euro für Schutz vor Naturgefahren

Gemeinschaftsprojekt soll Grins schützen

Ein weiteres Großprojekt steht in Grins an, nachdem es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Problemen bei der Sanna gekommen war. Die Abteilung Wasserwirtschaft und die Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) haben ein Konzept ausgearbeitet. „Wir setzen in Grins unter anderen eine 140 Meter lange Stahlbetonmauer am linken Ufer der Sanna, einen 22 Meter langen Schutzdamm und ein Hochwasserschutztor an der B 171 um“, erklärt Markus Federspiel, Chef der Wasserwirtschaft. Kosten: 970.000 Euro. Der WLV finalisiert am Grinner Mühlbach das zentrale Hauptbauwerk (Murbrecher). Im Verlauf des Lattenbaches werden beschädigte Schutzbauten saniert bzw. neu gebaut.