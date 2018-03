Tirol: Frau rettet Familie durch Griff ins Steuer

Pkw seitlich gerammt

Die Gattin auf dem Beifahrersitz versuchte in der Folge das Auto unter Kontrolle zu bringen und griff ins Lenkrad, um anderen Fahrzeugen auszuweichen. Einen Pkw, der vor ihr auf der Überholspur fuhr, rammte sie jedoch seitlich. Dem Tiroler Lenker (42) gelang es, am Pannenstreifen abzubremsen. Weil der bewusstlose Lenker seinen Fuß jedoch immer noch am Gaspedal hatte und die Frau nichts dagegen machen konnte, kam der Wagen erst nach einiger Zeit schwer beschädigt am Mittelstreifen zum Stillstand.