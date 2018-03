Für die SPÖ ist ÖVP-Landesrat „rücktrittsreif“

Hiegelsberger war bis Herbst 2015 für parteipolitisch zugeordnete Teile der Gemeindeaufsicht in Oberösterreich zuständig. Und als solcher Teil der (auch brieflichen) „Befehlskette“ vom damaligen LH Josef Pühringer (ÖVP) hin zu den Gemeindeprüfern sowie ein unzuständiger „Anreger“ von Änderungen in Prüfberichten über ÖVP-Gemeinden. Auch den einzigen ernsthaften „Strafzettel“, den die chaotische Gemeinde St. Wolfgang 2013 bekommen sollte (die Auszahlungssperre) ließ Hiegelsberger gleich wieder zerreißen. So weit die Geschichte.