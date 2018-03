Mehrere Unfälle wegen Schneeglätte

Im Bereich der Autobahnauffahrt Flughafen in Richtung Graz ist Freitagabend ein Lkw wegen der schneeglatten Fahrbahn von der Straße abgekommen. Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt, die Hauptfeuerwache Klagenfurt und die Feuerwehr St. Georgen am Sandhof standen im Einsatz. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Graz gesperrt.