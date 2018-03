Silber-Heldin Dadic widmet Medaille totem Bruder

Der Traum wurde wahr! Eine strahlende Ivona Dadic absolvierte, in die rot-weiß-rote Fahne gehüllt, ihre Ehrenrunde bei der Hallen-WM in Birmingham, jubelte im Interview mit der „Krone“: „Es ist einfach nur wunderbar, so geil!“ Im Fünfkampf hatte sie sich mit 4700 Punkten nur um 50 Zähler der Britin Katarina Johnson-Thompson geschlagen geben müssen. In der ersten Emotion gedachte sie auch ihrem vor neun Jahren bei einem Motorradunfall tödlich verunglückten Bruder Ivan: „Ihm widme ich diese Medaille!“