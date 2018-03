Anna Veith denkt schon an Kinder und eine Familie

Und ihre Freundin Lara Gut? Die Schweizerin will Platz eins im Super-G-Weltcup verteidigen, im Kampf gegen Tina Weirather (Lie) einen weiteren Schritt zum Kristall machen. „Ich greife voll an“, betont Gut nach zwei bitteren Olympia-Ausfällen. Klar, Lara könnte bereits zum dritten Mal die Super-G-Wertung holen. Veith würde es freuen. „Unsere Freundschaft bedeutet mir sehr viel, und ich bin froh, dass es so ist“, sagt Anna. „Lara und ich waren im Sommer ein paar Tage am Ammersee. Ich habe das Gefühl, dass wir parallel Dinge erlebt und geschafft haben.“