Marcel Hirscher: Kristalljagd nach „Gold-Fieber“

„Doppel-Olympiasieger – das liest sich schon ganz gut“, scherzte Hirscher Donnerstagabend nach seiner Ankunft in Kranjska Gora. Zuvor hatte er auf der Reiteralm trainiert. Nach dem „Gold-Fieber“ geht nun die Kristall-Jagd weiter – in dreifacher Form. Beim heutigen Riesentorlauf kann er sich die Disziplinenkugel sichern. Die letzten zwei „Riesen“ beim Klassiker in Slowenien hat Hirscher gewonnen. Auch vier von fünf Weltcupbewerben in dieser Saison. Zwei Rennen vor Schluss liegt er 115 Punkte vor Henrik Kristoffersen.