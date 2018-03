Lebenslange Haft für Italiener (42) im Banker-Mord

Von Nachbarn gesehen

Und auch am zweiten Verhandlungstag prasselten auf Antonio G. schwere Vorwürfe ein. So haben den 42-Jährigen nicht nur mehrere Nachbarn zum Tatzeitpunkt unmittelbar vor der Wohnung von Reini S. gesehen, sondern gaben auch zwei Zeugen unabhängig voneinander an, dass sie sich schläfrig und unwohl fühlten, nachdem sie sich im Zuge von Autokäufen mit dem Angeklagten trafen. „Ich habe gesehen, wie er mir etwas in meine Wasserflasche füllte“, schilderte eine Zeugin.