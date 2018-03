Mit Skodas Allradlern im Polarkreisverkehr

Ein Kreis ist so etwas wie die Mutter aller Driftstrecken. Daher drängen sich verspielten Autofahrern Kreisverkehre geradezu auf, um mit durchdrehenden Rädern querzutreiben, zumal wenn die Fahrbahn mit Schnee und Eis bedeckt ist. Das ist natürlich aus Vernunftgründen abzulehnen und wird von der aufmerksamen Exekutive gerne bestraft. Es sei denn, bei dem Kreis handelt es sich um den Polarkreis, die bei Autoherstellern beliebteste Gegend für Winterfahr- und Testaktivitäten. Was nicht jeder auf dem Schirm hat: Das kann sogar in einem Škoda Spaß machen, wie wir im finnischen Rovaniemi herausgefunden haben.